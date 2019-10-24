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Araç hırsızı, nefes kesen kovalamacayla yakalandı (2)

TUTUKLANDI Antalya'da, hafif ticari aracı çaldıktan sonra yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan Halil Duran (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜVENLİK 24.10.2019, 17:13
Araç hırsızı, nefes kesen kovalamacayla yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Antalya'da, hafif ticari aracı çaldıktan sonra yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan Halil Duran (30), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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