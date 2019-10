Arabuluculuk görüşmesinde avukatı falçata ile rehin aldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()-BURSA'da Serkan Yıldız, arabuluculuk görüşmesi sırasında avukat Nazlı Gökyıldız'ı falçata ile rehin aldı. 10 dakika süren rehin alma sırasında avukatı, "Seni de doğrayacağım, kendimi de. Herkesi doğrayacağım" diyerek tehdit eden Yıldız, güvenlik görevlileri içeri girince kaçmak istedi. Polis tarafından yakalanan Yıldız tutuklanırken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün sosyal medya hesabından, "Arabuluculuk görüşmesi sırasında saldırıya uğrayan Av. İlknur Nazlı Gökyıldız'a ve Bursa Barosu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; avukatlara, hakim ve savcılara, adalet personelimize yönelik sözlü ya da fiili her türlü şiddet eylemini kınıyorum" paylaşımında bulundu.

Alınan bilgiye göre; Serkan Yıldız, çalıştığı ilçe belediyesindeki işinden çıkarıldı. Yıldız, işe iade davası açan Yıldız, zorunlu arabuluculuk görüşmesi için bir arabulucu avukatın ofisine gitti.

Ancak burada belediyeyi temsil eden avukat Avukat İlknur Nazlı Gökyıldız'ı falçata ile rehin aldı. Arabuluculuk görüşmesinde bulunanları odadan çıkartan Yıldız, avukatı, "Seni de doğrayacağım, kendimi de. Herkesi doğrayacağım" şeklinde tehditler savurdu.10 dakika süren rehin alma olayı, arabulucu avukatın ofisinin bulunduğu işhanının güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle son buldu. Elindeki falçatayı fırlatarak dışarı çıkan Yıldız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Serkan Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahla hürriyeti tahdit ve kamu görevini yaptırmamak, görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.

BARO AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Barosu Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan açıklamada, "Bu olay nedeniyle, her fırsatta söylediğimiz, avukatların baktıkları davalarla, uyuşmazlıklarla özdeşleştirilmemesi, toplumda bu yönde oluşan algıya zemin hazırlayan kararlardan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve ekliyoruz. Hukuki uyuşmazlıklarda doğrudan taraf olanların karşı karşıya geldiği arabuluculuk görüşmelerinin güvenlik önlemlerinin alındığı adliyelerde oluşturulacak arabuluculuk merkezlerinde yapılması gereklidir. İş merkezleri ve plazalarda avukatın mesleki çalışmalarını gerçekleştirdiği ofislerde veya yasal altyapısı olmayan arabuluculuk merkezlerinde görüşme yapılması, güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın arabuluculuğu özendirme, zorunlu arabuluculuk kapsamını artırma çabaları yanında bir an önce yasal altyapısını oluşturarak arabuluculuk görüşme odalarını adliye binaları içerisinde planlanması gerektiğini önemle vurguluyoruz" denildi.

BAKAN TWEET ATTI

