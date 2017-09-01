Araban'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

ARABAN (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Araban İlçesi'nde, ters şeritte giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Araban-Gaziantep karayolu Ergen mevkinde meydana geldi. Sarıkaya Mahallesi'nde ters şeritten ilerleyen 42 RH 548 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 DJ 309 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada kimliği henüz belirsiz 1 kişi öldü, sürücülerle birlikte iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşınırken, ölen kişinin cesedi ise otopsi için morga konuldu.

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