Araban'da devrilip yanan otomobilde 3 kişi öldü (3)

ÖLENLER ADIYAMAN KAHTALI

Gaziantep'in Araban İlçesi'nde, kontrolden çıkarak devrildikten sonra LPG tankı alev alan otomobilde yanarak ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ve araç plakasından yola çıkılarak yapılan çalışmayla ölen 3 kişinin Gülbedir Doğan (25), İrfan Barlas (25) ve Gökhan Yiğit (23) oldukları belirlendi. Gülbedir Doğan'ın, arkadaşı Gökhan Yiğit ile birlikte Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nden Gaziantep'e gelerek, İstanbul'dan uçakla gelen teyzesinin oğlu tekstil işçisi İrfan Barlas'ı havaalanından sabah saatlerinde alıp Kahta'ya dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Bekar oldukları öğrenilen gençlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından Kahta'da toprağa verilecek.



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