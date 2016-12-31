ESKİŞEHİR'de 45 yaşındaki Veyse Bağırsakçı, kaldığı apartta ölü bulundu. Bağırsakçı'nın kullandığı uyuşturucu madden yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güllük Mahallesi Bilen Sokak'ta meydana geldi. Bir grup arkadaşı ile birlikte kaldığı kiralık apartta bonzai kullandığı öne sürülen Veyse Bağırsakçı aniden rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından balkona çıkartılıp hava aldırılan Bağırsakçı iyi olduğunu söyleyip odasına geçti. Dışarı çıkan arkadaşları bir süre sonra aparta geri geldiklerinde Veyse Bağırsakçı'yı hareketsiz halde yatarken görüp 112 Acil Servisi aradı. Gelen sağlık ekibi, Veyse Bağırsakçı'nın ölmüş olduğunu belirledi.Polis ekipleri, apartta bulunan Veyse Bağırsakçı'nın 6 arkadaşını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Bağırsakçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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