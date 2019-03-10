Apartmanın patlayan kalorifer kazanı, ortalığı savaş alanına çevirdi/ Ek fotoğraflar
10 Mart 2019 Pazar 01:11
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