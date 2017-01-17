Apartmanın deposunda intihar etti

TOKAT'ta, işçi emeklisi 59 yaşındaki Tahsin Karataş, oturduğu apartmanın deposunda çamaşır ipiyle kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Topçam Mahallesi'nde bulunan Yeni Hayat konutları C-Blok'ta meydana geldi. Apartman görevlisi Kemal Taş, sandalye almak için depoya indiğinde, aynı binada yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Karataş'ı iple asılı halde buldu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tahsin Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Karataş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman görevlisi Kemal Taş, Tahsin Karataş'ın kısa süre önce kendisine, "Çocuklarımın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, daha sonra ise depoda asılı halde bulduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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