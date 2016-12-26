Apartmanın çatısında korkutan yangın

AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevler, alt katlara ve bitişikteki apartmana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıdaki kümeste bulunan onlarca güvercin telef oldu. İtfaiye ekipleri çatıdaki patlayan piknik tüpleri nedeniyle söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadı.

İkiçeşmelik Mahallesi, Bardakçı Sokak'taki beş katlı bir apartmanın çatısında dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdaki güvercin kümesinin aydınlatma sistemindeki elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, hurda malzemeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bina ve alevlerin sıçrama ihtimaline karşı bitişiğindeki apartmanda yaşayanlar tamamen tahliye edildi. Merdiven aracıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. Çatıdaki piknik tüplerinden beşinin peşpeşe patlaması, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri, bir piknik tüpü ile iki mutfak tüpünü ise alevlerin arasından son anda patlamadan çıkardı. Alevler, alt katlara ve bitkişikteki apartmana sıçramadan yaklaşık iki saatte güçlükle söndürülürken, çatıdaki Ramazan Gözer'e ait kümeste bulunan onlarca güvercin telef oldu.



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