Apartmanın bodrumunda kendini astı

Şaban KARDEŞ/KAPAKLI (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde 51 yaşındaki Sefer Kır, oturduğu apartmanın bodrum katında kendisini demir boruya asarak yaşamına son verdi.

Olay, Kapaklı İlçesi Kenan Evren Caddesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir ekonomik nedenler ve eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma aşamasına gelen Sefer Kır, oturduğu 7 katlı apartmanın bodrum katına inip kendisin demir boruya astı. Bodruma malzeme almaya inen komşusu Kır'ı asılı halde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sefer Kır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üniversite okuyan bir kızı olduğu belirlenen Kır'ın cesedi, yapılan incelemenin arndından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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