Apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

YOZGAT’ta, bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenip, balkonda ve üst katlarda mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yangın, Yozgat’ın Bahçeşehir Mahallesi'nde, 6 katlı Hilal Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. İki çocuğu ve annesiyle birlikte yaşayan Özgecan Gemi'nin oturduğu dairede bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Doğalgaz ekipleri, apartmanın doğalgaz bağlantısını kestikten sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde bulunan kadınlar ve çocukları dışarı çıkardı. Apartmanın son katında oturan Koah hastası Ünzüle Koşar ise evinin balkonunda baygınlık geçirince endişe dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin balkon camını kırması sonucu yaşlı kadın bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer dairelerde bulunan ve dumandan etkilenen çocuklarla yaşlıların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hastaneye götürüldü. Kurtarma çalışması sırasında karda ilerlemekte güçlük çeken itfaiye aracı vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Mahalle sakinleri, yangının çocukların oyun oynadığı sırada çıktığını ileri sürdü. Bazı vatandaşlar ise yangının elektrikli battaniyeden çıktığını belirtirken, dumandan etkilenen apartman sakinlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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