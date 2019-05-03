Apartmandaki çatı yangınında 9 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN'da sitedeki 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Yangın, saat 17.00 sıralarında Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi, Gökküşağı Sokak'ta yer alan site içerisindeki 6 katlı apartmanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden apartman sakinleri, panikle binadan çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 9 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan 9 kişi, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

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