Apartmanda yangın çıktı, üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

OSMANİYE'de, 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, üst dairelerde mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.Yangın, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Tuğra Apartmanı'nda çıktı. Hatice Yıldırım'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangının çıktığı dairenin üst katında oturanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, mahsur kalan apartman sakinleri ise itfaiye aracındaki merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen biri bebek 3 kişi, olay yerindeki sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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