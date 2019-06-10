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Apartmanda yangın; 9 kişi dumandan etkilendi

Ayhan ACAR/BARTIN,() - BARTIN’da bir apartmanın kalorifer kazanının sökümü sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım binanın ısı yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Binada yaşayan 16 aile dairelerinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen...

Apartmanda yangın; 9 kişi dumandan etkilendi

Ayhan ACAR/BARTIN,() - BARTIN’da bir apartmanın kalorifer kazanının sökümü sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım binanın ısı yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Binada yaşayan 16 aile dairelerinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’taki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katındaki kalorifer sistemini söken işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlar binanın ısı yalıtımı için yapılan malzemeleri tutuşturdu. Bodrum katında çıkan yangında dumanlar binayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Binada bulunan 16 aileden büyük bir kısmı dışarı çıkarken, kalanlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede bodrumdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Kanmaz yaptığı açıklamada, “İlk tespitlerimize göre, yangının binanın bodrum katında işçilerin kaynak makinesiyle çalıştığı sırada kıvılcımların straforları tutuşturması sonucu meydana geldiğini söyleyebiliriz. Binadakilerin birçoğu kendi imkânları ile çıkmış, bazılarını da bizler tahliye ettik. Yangın kontrol altına alındı” dedi.
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