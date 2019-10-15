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Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde tedavi edildi. Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi...
GÜVENLİK 14.10.2019, 23:51
KONYA'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde tedavi edildi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Halil Dikmen Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 5'inci katında Suriyeli ailenin otruduğu dairede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede apartamanı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkmakta zorlananlar, itfaiyenin uzattığı merdivenlerle dairelerden alınarak indirildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk ise kedisini de yanına alarak dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Halil Dikmen Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın 5'inci katında Suriyeli ailenin otruduğu dairede çıkan yangın nedeniyle kısa sürede apartamanı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye, ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkmakta zorlananlar, itfaiyenin uzattığı merdivenlerle dairelerden alınarak indirildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 7 kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın sırasında evde bulunan bir çocuk ise kedisini de yanına alarak dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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