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Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
ADAPAZARI'nda, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı....
GÜVENLİK 05.01.2020, 15:52
ADAPAZARI'nda, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Küçük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Korucuk Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Küçük çaplı zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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