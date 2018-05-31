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Apartman dairesinde hasta muayene eden 3 Suriyeliye gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda hasta tedavi edildiği belirlenen apartman dairesi mühürlenirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Apartman dairesinde hasta muayene eden 3 Suriyeliye gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda hasta tedavi edildiği belirlenen apartman dairesi mühürlenirken, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli kişilerin Yenişehir Mahallesi'ndeki apartman dairesinde insanları tedavi ettikleri yönünde ihbar aldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle, apartman dairesine baskın düzenleyen ekipler, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaca el koydu. Ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda olduğu saptanan daire mühürlenirken, isimleri açıklanmayan Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
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