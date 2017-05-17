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Apartman boşluğunda bulunan prezervatife 19 yıl hapis cezası

BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı 13 yaşındaki S.T.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, apartman boşluğuna attığı prezervatiflerin bulunmasından sonra da tutuklanan 20 yaşındaki...

Apartman boşluğunda bulunan prezervatife 19 yıl hapis cezası
BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı 13 yaşındaki S.T.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, apartman boşluğuna attığı prezervatiflerin bulunmasından sonra da tutuklanan 20 yaşındaki Koray Baştar, 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mustafakemalpaşa'da oturan S.T., geçen yıl sosyal paylaşım sitesinden işsiz olan Koray Baştar ile tanıştı. Genç kız arkadaş olduğu Koray Baştar ile kendilerine ait evlerinin boş olan üst katında buluştu. İddiaya göre Koray Baştar kız çocuğuna üç kez tecavüz etti. Olay, S.T.'nin polise "Koray bana tecavüz etti. Kullandığı 3 prezervatifi ise apartmanın boşluğuna attı. Ayrıca bu olaydan bir yıl önce de, yine sosyal paylaşım sitesinden tanıştığım Burak A. içtiğim kolaya ilaç atıp beni uyuttuktan sona sahip oldu" demesi üzerine  ortaya çıktı.
Önce  Koray Baştar'ı  yakalayan polis, daha sonra apartman boşluğuna atılan 3 prezervatifi bulup incelemeye gönderdi. Polis daha sonra Burak A.yı da gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması sonunda her iki sanık hakkında Bursa 6’ncı ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
Burak A.'nın, arkadaş olduğu S.T.'ye tecavüz etmediğini söylediği duruşmada Koray Baştar ise  kendisine yaşının 17 olduğunu söyleyen S.T. ile isteği ile ilişkiye girdiğini iddia edin tecavüz suçlamasını reddetti. Mahkeme heyeti, yapılan incelemede bulunan prezervatiflerde Koray Baştar ile S.T.'ye ait bulgulara ulaşılınca, Baştar'ın tutuklanmasına arar verdi.
Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmada mahkeme heyeti Burak A.'nın beraatine karar verirken, suçunu sabit görödüğü Koray Baştar'ı ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'suçlarından toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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