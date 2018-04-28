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Apandisi patlayan engelli gencin ölümüne soruşturma

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, apandisi patlayan engelli Recep Kanyılmaz (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aile, çocuklarının ölümünde ilk başvurdukları hastanenin ihmali olduğunu iddia etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gemlik...

Apandisi patlayan engelli gencin ölümüne soruşturma
BURSA’nın Gemlik ilçesinde, apandisi patlayan engelli Recep Kanyılmaz (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aile, çocuklarının ölümünde ilk başvurdukları hastanenin ihmali olduğunu iddia etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gemlik ilçesinde bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan engelli Recep Kanyılmaz, özel bir merkezden alınan tomografi raporunun incelenmesinin ardından evine gönderildi. Karın ağrıları dinmeyen genç, iki gün sonra babası Doğan Kanyılmaz tarafından bu kez Bursa merkezdeki Şevket Yılmaz Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan kontroller sonunda acilen ameliyata alınan Recep Kanyılmaz'ın apandisinin patladığı ve vücuduna zehir yayıldığı belirlendi. Ameliyat sonrasında yine fenalaşan Recep Kanyılmaz yoğun bakıma alındı, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aile, çocuklarının ölümünde, ilk gittikleri Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin ihmali olduğunu iddia etti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Recep Kanyılmaz, otopsinin ardından toprağa verildi.

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