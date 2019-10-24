Son Dakika
Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)
RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, yıkımı...
GÜVENLİK 24.10.2019, 11:16
RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, sürdürülüyor. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, beklemeye başladı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, sürdürülüyor. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, beklemeye başladı.
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2