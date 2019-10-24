Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (1)

RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda, kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrası inşa edilen kaçak yapıların yıkımı, sürdürülüyor. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'nda, kaçak olduğu tespit edilen 5 evin yıkımı için ekipler iş makineleriyle bölgeye gelerek, çalışma başlattı. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yıkımlara direnirken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ev sahipleri, yapılarının önünde oturarak, beklemeye başladı.