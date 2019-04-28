Anüsünde eroinle yakalanan sürücü tutuklandı

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilince iç beden muayenesi yapıldı. Anüsünde 32 gram eroin gizlediği belirlenip, gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde takibe aldığı, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Otomobilinde ve üst aramasında suç unsuruna rastlanılmayan sürücü, şüpheli tavırlar sergileyince hastaneye götürüldü. Yapılan iç beden muayenesinde, sürücünün anüsünde 32 gram eroin gizlediği belirlendi. Eroine el koyulurken, sürücü ise gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilince iç beden muayenesi yapıldı. Anüsünde 32 gram eroin gizlediği belirlenip, gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.