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Antrenman yolunda Enes'in öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Hanım Arıcıoğlu'nun (42) yaralandığı, futbol antrenmanına götürdüğü oğlu Enes'in (14) yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde,...
GÜVENLİK 27.08.2019, 09:59
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Hanım Arıcıoğlu'nun (42) yaralandığı, futbol antrenmanına götürdüğü oğlu Enes'in (14) yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, anne- oğulun olduğu otomobil ile diğer otomobilin çarpışma anı yer aldı. Enes Arıcıoğlu'nun bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Konyaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören, Mahmut Esat Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Enes Arıcıoğlu'nu antrenmana götüren Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, tesise 250 metre kala kavşakta, Ferhat Yıldız'ın kullandığı 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arıcıoğlu'nun otomobili, kaldırıma çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Hanım Arıcıoğlu, yaralanırken, oğlu Enes ise otomobilden yola fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Enes Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Arıcıoğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Hanım Arıcıoğlu, buradan Konya'daki hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Yıldız da polis ekiplerince gözaltına alındı. Yıldız'ın, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaza anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, anne- oğulun olduğu otomobil ile diğer otomobilin çarpışma anı yer aldı.
Öte yandan Enes Arıcıoğlu'nun bugün Seyyid Harun Veli Camii'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Konyaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören, Mahmut Esat Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi oğlu Enes Arıcıoğlu'nu antrenmana götüren Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, tesise 250 metre kala kavşakta, Ferhat Yıldız'ın kullandığı 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arıcıoğlu'nun otomobili, kaldırıma çıkıp, şarampole devrildi. Kazada Hanım Arıcıoğlu, yaralanırken, oğlu Enes ise otomobilden yola fırladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Enes Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Arıcıoğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Hanım Arıcıoğlu, buradan Konya'daki hastaneye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer otomobilin sürücüsü Ferhat Yıldız da polis ekiplerince gözaltına alındı. Yıldız'ın, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaza anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, anne- oğulun olduğu otomobil ile diğer otomobilin çarpışma anı yer aldı.
Öte yandan Enes Arıcıoğlu'nun bugün Seyyid Harun Veli Camii'nde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
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