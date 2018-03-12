Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Roma döneminde 4'üncü yüzyılda kurulan antik kentte bu güne kadar yapılan çalışmalarda çok sayıda mermer sütun ve sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, erzak ve şarap mahzenleri ile zemini mozaik hayvan, kuş gibi resimlerle süslenmiş kilise bulundu. Bu alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgede kaçak kazı yapan M.B., S.A.E., Y.E.T. ve K.Ş., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 1 el dedektörü, 2 bakır tel, 1 el çapasına el konuldu.



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