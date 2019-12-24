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Antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı
ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Istlada Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi'ndeki...
GÜVENLİK 24.12.2019, 12:11
ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Istlada Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi'ndeki Likya Birliği'nin antik kentlerinden biri olan Istlada Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından da dün operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. A.P. (39), E.E. (22), E.T. (20), R.K. (39), M.G. (24) ve S.G. (49) oldukları bellirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.
Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, Kaş Cezaevi'ne gönderildi.
6 şüphelinin kazıda kullandığı dedektör ve altın aramada kullanılan özel dedektör ile kazma, kürek ve balyoza el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi'ndeki Likya Birliği'nin antik kentlerinden biri olan Istlada Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından da dün operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. A.P. (39), E.E. (22), E.T. (20), R.K. (39), M.G. (24) ve S.G. (49) oldukları bellirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.
Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, Kaş Cezaevi'ne gönderildi.
6 şüphelinin kazıda kullandığı dedektör ve altın aramada kullanılan özel dedektör ile kazma, kürek ve balyoza el konuldu.
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