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ANTBİRLİK'te yolsuzluğa 28 tutuklama

ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (ANTBİRLİK) düzenlenen ikinci dalga operasyonda, 'yolsuzluk, zimmet ve dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 31 kişinden 28'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrolle...

ANTBİRLİK'te yolsuzluğa 28 tutuklama
ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (ANTBİRLİK) düzenlenen ikinci dalga operasyonda, 'yolsuzluk, zimmet ve dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 31 kişinden 28'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Aynı soruşturmada daha önce de 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından geçen nisan ayında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'da görevden alınan ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.
İKİNCİ DALGADA 31 GÖZALTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında ANTBİRLİK'e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyelerinin 'Hayali pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda birtakım hileli yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları' iddia edilen 37 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. 25 Temmuz günü yapılan eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.
28 KİŞİ TUTUKLANDI
İki günlük gözaltı süresinin ardından ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, dün sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler gece geç saate kadar süren savcılık sorgularının ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, resmi belgede sahtecilik ve zimmet' suçlamalarıyla tutuklanma istemiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden A.T., A.Ö., A.K., A.Ç., B.K., B.A., E.B., E.B., E.Y., E.Y., E.K., H.Ö., H.A., H.Ç., İ.Y., M.Ç., M.A., M.B., M.M., O.E., R.Y., R.K., R.İ., R.Y., S.A., U.E., U.O. ve V.B. tutuklanırken, B.G., M.K. ve N.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında firari 6 şüpheli hakkında ise arama ve yakalama çalışmaları sürüyor.

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