Antalya’da yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()– ANTALYA’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürümek isteyen kadınlara polis TOMA’larla müdahale etti.

Antalya’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın, tarihi Hadrianus Kapısı (Üçkapılar) önünde bir araya geldi. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken Toplumsal Olaylara Müdahale Araç'ları (TOMA) hazır bekletildi. Buradan Kalekapısı Meydanı’ndaki Attalos Heykeli'ne kadar yürümek isteyen kadınlara izin verilmeyen polis, dağılmaları uyarısında bulundu. Kadınlar, Üçkapılar’da bidondan yaptıkları davulları çalarak halay çekerken, grup temsilcileri ile polis müdürleri arasında yürüyüş konusunda uzun süre görüşme yapıldı. Görüşme sonunda grubun yürüyüş yapmadan basın açıklaması yapmasına izin verildi.

Grup adına basın açıklaması yapan Suzan Yazıcı, iç savaş tehdidiyle barış umudunu çalanlara karşı duracaklarını kaydetti. Yazıcı, “Yalanı tehdide katarak rızaya ve kendine mecbur eden babalar, kocalar, sevgililer patronlar, devlet büyükleri, sizlere kocaman bir ‘hayır’ diyoruz. Liselerde üstü kapatılan taciz ve tecavüze, üniversitelerde ayrımcılık ve flört şiddetine, akademisyenin, öğretmenin cinsiyetçi muamelelerine karşı susmayacağız” dedi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ, TOMA’DAN SU SIKILDI

Polis ekipleri, basın açıklamasından sonra kadınlardan slogan atmadan dağılmalarını istedi. Gruptan birkaç kadın şarkı söyleyip slogan atınca çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. TOMA’dan da kısa su sıkılmasıyla kadınlar kaçışarak farklı yönlere dağıldı. Polis ekipleri, dağılan kadınları uzun süre takip etti.

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