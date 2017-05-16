Antalya’da maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur 2 - Yeniden

Levent YENİGÜN- Tolga YILDIRIM- Gürkay GÜNDOĞAN/ /KEMER(Antalya)- ZONGULDAK,() – ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde kömür ocağında metan gazı sıkışması sonucu 8 işçi gazdan etkilendi, 2 işçi de ocakta mahsur kaldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yoğun metan gazı sıkışmasından işçilerin etkilendiğini belirterek, mahsur kalan işçilere ulaşmaya çalıştıklarını ve ocağa çevre illerden de kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

Ovacık Mahallesi’nde ‘Balyak-Balyak Madencilik Ltd. Şti.’ adlı firma tarafından 2015 yılından beri işletilen kömür ocağında saat 20.00 sıralarında metan gazı sıkışması meydana geldi. Madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi gazdan etkilenince, güçlükle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocaktan çıkarılan işçiler Levent Korkmaz, Esen Çavuş, Ersin Akkuş, Hüseyin Durmuş, Feyzettin Bayramoğlu, Özgür Arık, Kadir Özbek ve Ömer Erdem ambulansla Antalya’daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Ersin Alkuş ve Hüseyin Durmuşile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ocakta mahsur kalan 2 işçiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

900 METREDE OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, maden ocağındaki yoğun metan gazı sıkışması nedeniyle işçilerin etkilendiğini belirterek, işçilerden 2’sinin ocakta mahsur kaldığını söyledi. Vali Karaloğlu, 900 metrede olduğu tahmin edilen 2 işçiye ulaşılamadığını aktardı. Kütahya’dan bölgeye TTK tahlisiye ekibinin yönlendirildiğini aktaran Vali Karaloğlu, maden ocağına sürekli hava basıldığını kaydetti.

ZONGULDAK'TAN DA EKİP YOLA ÇIKTI

Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'ndeki maden ocağında meydana gelen göçükle ile ilgili kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) da 7 kişilik kurtarma ekibi, yola çıktı. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i mühendis, 6'sı maden işçisi, 7 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Antalya'ya ulaştırılarak kurtarma çalışmalarına katılacakları belirtildi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın talebi üzerine TTK'dan kurtarma ekibi istediklerini belirterek, "Gelen bilgi üzerine hızlı şekilde arkadaşlarımız hazırlandı. 7 kişilik ekip havalimanına yola çıktı. Uçakla Antalya'ya ulaştırılacaklar. Oradan da hızlı şekilde maden ocağına giderek kurtarma çalışmalarına katılacaklar" dedi.

2 İŞÇİ İÇERİDE MAHSUR

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, gazdan etkilenen ve hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. İşçilerin kontrol amaçlı hastanede tutulduklarını belirten Kaymakam Feslihan, "2 işçi de halen içeride mahsur. Olay yerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri bulunuyor. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor” dedi.

‘NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAYAMADIK’

Maden ocağı işletmecisi firmanın ortağı Emin Bal, “Olay saat 20.00 sıralarında yaşanmış. Ben şirketin demir bölümünden sorumluyum. Maden ocağından ortağım İbrahim Yılmaz sorumlu. Kendisi şu an şantiyede çalışıyor. Olayın nasıl meydana geldiği konusunda bir bilgim yok. Ancak bütün önlemlerimiz alınmış durumda. Ocakta herhangi bir eksiğimiz yok. Olayın nasıl olduğunu biz de anlayamadık. Temennimiz işçilerin sağ salim kurtulması. Olayı araştıracağız, nedenini araştıracağız. Ona göre ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

‘İŞÇİLERİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ’

Firma ortağı İbrahim Yılmaz da, yoğun gaz nedeniyle mahsur kalan işçilere ulaşmakta güçlük çekildiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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