Antalya'ya şehit ateşi düştü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) Antalya'daki ailesine acı haber verildi. Şehit Çalışkan'ın cenazesi, yarın Burdur'da defnedilecek.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan'ın, Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. Çalışkan ailesine, şehadet haberi Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Merkez Komutanı Albay Haklan Eroğlu, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

Çamlıbel Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan, acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehadet haberini alan ailenin yakınları ve komşuları da şehit evine geldi. Belediye ekipleri tarafından eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

DUVARA TERTİBİNİ YAZDI

Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın, 1,5 yıllık sözleşmeli er olduğu öğrenilirken, vatani göreve gitmeden önce evinin bahçe duvarına, adının baş harfleriyle '96/2 MTÇ' yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ŞEHİDİN 'ASKER VATAN İÇİN ÖLÜR' PAYLAŞIMI

Şehit Çalışkan'ın, sosyal medyadaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, 'Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur' yazdığı görüldü.

Antalya'ya, gece saatlerinde getirilmesi beklenen şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın cenazesi, yarın memleketi Burdur'un Bucak ilçesindeki Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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