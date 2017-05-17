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Antalya TOKİ konutlarında patlama: 2 ölü (4)

VALİLİK: TERÖR BOYUTU YOK Antalya Valiliği, sabah 06.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İlk belirlemere göre ölenlerden 49 yaşındaki Mustafa Alper'in Konya...

Antalya TOKİ konutlarında patlama: 2 ölü (4)

VALİLİK: TERÖR BOYUTU YOK
Antalya Valiliği, sabah 06.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. İlk belirlemere göre ölenlerden 49 yaşındaki Mustafa Alper'in Konya nüfusuna, 44 yaşındaki Nurcan Demiröz'ün de Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, "İki şahıs arasında geçmişe dayalı duygusal ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, aralarında çıkan ve sebebi bilinmeyen bir tartışma sonrasında M.A. isimli şahsın sabah 05.30 sıralarında bayanın ikametinin kapısına geldiği, içeriye girmek için zorladığı, bu esnada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama neticesinde 2 şahsın da olay yerinde öldüğü anlaşılmıştır" denildi.
Her iki şahsın da bir terör örgütüyle bağlantılarının olmadığı, patlamanın bir terör boyutunun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Mustafa Alper'in 'uyuşturucu madde satmak' ve 'fuhuşa aracılık' suçlarından kaydının olduğu; Nurcan Demiröz'ün ise eğlence mekanlarında çalıştığının belirlendiği ifade edildi.

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