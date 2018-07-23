Antalya OSB'de yangın (1)

ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
FOTOĞRAFLI
ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. FOTOĞRAFLI
23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:45
ANTALYA, () - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ikinci kısımda yer alan dekorasyon ürünleri üretilen fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
FOTOĞRAFLI
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