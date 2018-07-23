Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın/ Ek fotoğraflar
23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:04
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