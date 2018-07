Antalya OSB'de izolasyon malzemesi fabrikasında yangın (4)

VALİ KARALOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya OSB'deki dekorasyon ve izolasyon ürünleri fabrikasında çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Antalya Valisi ve Antalya OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri Başkanı Münir Karaloğlu, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Sebebi; incelemeler, araştırmalar tamamlandıktan sonra tam olarak anlaşılacak ama her şeyden önce hepimize, öncelikle tesisin sahibi olmak üzere bütün sanayicilerimize geçmiş olsun. Yanan fabrika Kar-Yapı, yapı dekoratif izolasyon malzemesi üreten bir fabrika. Antalya OSB'nin de en büyük fabrikalarından biriydi. 225 işçimizin çalıştığı önemli tesislerimizden biri. Üzüntümüz büyük. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama bir tesellimiz var; can kaybımız yok. Hafif bir dumandan etkilenme şeklinde ayakta tedavi olan işçilerimiz var. Burada can kaybı da olabilirdi çünkü büyük bir fabrika. İçeride kimyasal malzemelerin olduğu bir fabrikaydı. Ama Antalya Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Dairesi 42 araçla, 125 personelle buradaydı. Yine Orman Genel Müdürlüğü'müzün 7 arazözü ve 2 helikopteri ve 1 uçağıyla da yangına müdahale ettik. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları yapılıyor."

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının diğer tesislere sıçramamasının, can kaybı ve yaralı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, ancak maddi kaybın büyük olduğunu, hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra rakamsal boyutunun ortaya çıkacağını kaydetti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili tam bir bilgi olmadığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Onu inceleme tamamlandıktan sonra İtfaiye Dairemizin yapacağı teknik çalışma sonucunda tekrar basınla paylaşırız" diye konuştu. Vali Karaloğlu, makilik alana da sıçrayan yangının, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldüğünü aktardı.

ÇAY MOLASINDA ÇIKMIŞ

Yangının saat 15.00 sıralarında işçilerin çay molası verdiği sırada çıktığı belirtildi. Yangın sırasında fabrika içinde ve çevresinde bulunan 20 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, fabrikanın arkasında bulunan makilik alana da sıçradı. Ekipler bu bölgeye de yaptıkları hızlı müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Yangın sırasında fabrika içindeki kimyasal maddeler nedeniyle ufak çapta patlamalar olduğu görüldü.



