ANTALYA Körfezi'nde, Manavgat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 13.17'de, Antalya Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinin 18,09 kilometre açığındaki deprem, 50,11 kilometre derinlikte oldu.