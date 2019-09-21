Antalya Havalimanı'nda 3,5 kilogram eroin ele geçirildi: 2 tutuklama

ANTALYA Havalimanı'nda, bir yolcunun valizine gizlenmiş 3,5 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, İran'dan Van aktarmalı Antalya'ya gelen İranlı H.E. ve S.G'nin valizlerinde arama yapıldı. Aramada bir valize gizlenmiş vaziyette 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında işlem yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.