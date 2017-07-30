Antalya Festival Çarşısı'ndaki yangında 100 işyeri kül oldu (3)

BAYKAL, YANAN FESTİVAL ÇARŞISI'NI İNCELEDİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 116 işyerinin kül olduğu Festival Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Yanında partililerle öğleden sonra Festival Çarşısı'na gelen Deniz Baykal, esnafa 'geçmiş olsun' diyerek yangının çıkış nedeni ile ilgili bilgi aldı.

Yagında büyük bir facianın atlatıldığını belirten Deniz Baykal, “Çok ağır hasar gözüküyor. Ama galiba dükkanların bir kısmı boştu. O bakımdan yapılacak incelemenin ardından zararın boyutu ortaya çıkacaktır. Yangın çıkışı nedeniyle şu anda herhangi bir teşhis yok anladığım kadarıyla. Hepsi inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Bu mevsimde Antalya'da böyle bir yangının yaşanması çok acı verdi. Çok üzüntü verici. Buradaki dükkan sahiplerine, Antalyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Deniz Baykal ile bir süre sohbet eden Festival Çarşısı Halk Pazarı Dernek Başkanı Muzaffer Canoğlu, yangının elektrik aksamındaki kısa devreden çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi. Canoğlu, “Bir çok işyerinin elektriği kesikti. Yangın da elektriklerin kesik olduğu yerde çıkmış. Zaten 15 gündür elektrik kesintisi nedeniyle güvenlik kameraları çalışmıyordu. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini araştırıyor" diye konuştu.

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