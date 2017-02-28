Antalya'dan FETÖ/PDY'den 8 kişi tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 24 şüphelinden 8'i tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 24 kişinin kaldığı adreslere 20 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılıkça serbest bırakılırken diğerleri tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme 8 kişinin örgüt üyesi olmak suçundan tutuklanmasına karar verirken, 9 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ANTALYA, () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen 24 şüphelinden 8'i tutuklandı.