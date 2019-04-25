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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla...

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 110 şüpheliden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şehirlerarası otobüs terminali, Antalya Havalimanı, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde 16- 24 Nisan'da uyuşturucu madde kullanıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda; 2 kilo 969 gram esrar, 5 kilo 404 gram skunk, 58 ecstasy, 3,8 gram metamfetamin, 16,2 gram kokain, 4 captagon, 3 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 110 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest kaldı.

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