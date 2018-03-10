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Antalya'daki trafik kazasında yaralanan 7 işçi taburcu edildi

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde, karayolu işçilerini taşıyan midibüsün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan işçilerden 7'si, taburcu edildi, 3 işçinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Antalya-Konya Karayolu'ndaki tünel yapımında...

Antalya'daki trafik kazasında yaralanan 7 işçi taburcu edildi
ANTALYA'nın İbradı ilçesinde, karayolu işçilerini taşıyan midibüsün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan işçilerden 7'si, taburcu edildi, 3 işçinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Antalya-Konya Karayolu'ndaki tünel yapımında çalışan 16 işçiyi taşıyan Mehmet Tüylü yönetimindeki 07 YJP 82 plakalı midibüs, dün saat 22.00 sıralarında Akseki-İbradı Karayolu Çamlıyokuş mevkiinde virajı alamayarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği midibüs bariyerlere çarptı. Kazada, yola savrulan işçilerden Zekeriya Parlakşahan yaşamını yitirirken, 10 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı işçiler, ambulanslarla Akseki ve Manavgat'taki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralı işçilerden 7'si tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi, 3 işçinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Zekeriya Parlakşahan'ın cenazesinin ise morgdan alınmadığı öğrenildi.

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