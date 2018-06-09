Antalya'daki kazada ölen 3 mühendis ve bebeğin cenazeleri alındı

ANTALYA'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Ezgi Görkem Şahin (31), sezaryenle alınan erkek bebeği ile Serap Tek (25) ve nişanlısı Okan Haluk Çalışkan'ın (32) cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı.



Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk, Antalya'daki evlerine gelmek için dün mesai bitiminde yola çıktı. Okan Haluk Çalışkan'ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, Serap Tek, Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Soydinç ağır, Cemil Öztürk hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Cemil Öztürk ise Özel OFM Hastanesi'ne gönderildi.



SEZARYENLE ALINAN BEBEK DE KURTARILAMADI



Ameliyata alınan Ezgi Görkem Şahin doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, yaşama ihtimali üzerine Şahin'in karnındaki erkek bebeği sezaryenle aldı. Fakat çabalara rağmen bebek de kurtarılamadı. 3 yıllık evli olan Ezgi Görkem Şahin ve bebeğinin cenazeleri işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Bu arada Cemil Öztürk ise hasatenedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



CENAZELER MORGDAN ALINDI



Antalya'yı yasa boğan kazada yaşamını yitiren Ezgi Görkem Şahin ve erkek bebeğinin cenazeleri babası Şahin Ateş ve yakınları tarafından morgdan alındı. Serap Tek'in cenazesi Korkuteli ilçesi Bozova mezarlığında toprağa verilecek, nişanlısı Okan Haluk Çalışkan'ın cenazesi ise memleketi Erzincan'a gönderilecek. Şahin ve bebeğinin cenazeleri ikindi vakti Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.