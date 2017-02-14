Antalya'daki FETÖ operasyonunda 60 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis tarafından düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında işadamı, esnaf ve öğretmenlerin de bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Şafak vakti Alanya merkezli 10 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

OHAL kapsamında kapatılan Alanya Birleşik İş Adamları Derneği (ALBİAD) üyeleri, esnaf, öğretmen ve 3 Haziran 2016 tarihinde kayyum atanan Kristal Yemek Hizmetleri A.Ş.'nin eski yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 60 kişi, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.