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Antalya'da zincirleme kaza: 13 yaşındaki Muhammet öldü, 6 yaralı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA () - ANTALYA- Kemer karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında Muhammet Rojan Karakoç (13) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde meydana geldi....

Antalya'da zincirleme kaza: 13 yaşındaki Muhammet öldü, 6 yaralı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA () - ANTALYA- Kemer karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında Muhammet Rojan Karakoç (13) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Antalya- Kemer karayolu Topçam mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Kemer yönüne seyreden İYİ Parti'ye ait 06 CIR 01 plakalı seçim minibüsü, 34 BD 2983 ciple maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücüler araçları yol kenarına çektiği sırada sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 09 FN 376 plakalı kapalı kasa kamyonet önce cipe, ardından önünde seyreden Halis Karakoç'un kullandığı 07 GY 196 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Karakoç'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği kamyonet beton bariyere çarparak yola devrildi. Kazada, kamyonetin ön tarafındaki Muhammet Rojan Karakoç yaşamı yitirdi, sürücü Halis Karakoç ile kamyonetin kasasında yolculuk yapan 3 yakını, kapalı kasa kamyonettin sürücüsü ile yanındaki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
Kazada yaşamını yitiren Muhammet Rojan Karakoç'un kamyonet sürücüsü Halis Karakoç'un torunu olduğu, ailenin Kemer ilçesinde oturan yakınlarını ziyarete gittiği kaydedildi. Muhammet Rojan Karakoç'un cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Kazayı haber alarak gelen yakınları gözyaşı döktü. Diğer yandan İYİ Parti Antalya milletvekili adayı Fulya Yasemin de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kaza nedeniyle Antalya- Kemer karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

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