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Antalya'da Whatsapp ses kaydı huzursuzluğu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da whatsapp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı, korkuya yol açtı. 2 alışveriş merkezi otoparkında bombalı araç tespit edildiği ve Antalya Havalimanı’nda canlı bomba yakalandığı iddia edilen...

Antalya'da Whatsapp ses kaydı huzursuzluğu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da whatsapp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı, korkuya yol açtı. 2 alışveriş merkezi otoparkında bombalı araç tespit edildiği ve Antalya Havalimanı’nda canlı bomba yakalandığı iddia edilen kayda itibar edilmemesi istendi.
Whatsapp üzerinden hızla yayılan bir ses kaydı Antalya’da vatandaşları huzursuz etti. Birçok kişiye gönderildiği anlaşılan bir kadına ait ses kaydında, emniyetten edindiği bilgiye göre kent merkezinde faaliyet gösteren 2 alışveriş merkezinin otoparkında bombalı araç tespit edildiği, Antalya Havalimanı’nda ise canlı bomba yakalandığına yönelik asılsız bilgiler aktarıyor. Ses kaydında, 'Bu bilgileri ciddiye alın, çok tehlikeli durumdayız' ifadeleri kullanılıyor. Ses kaydının ulaştığı vatandaşlar ise tanıdıkları polisleri arayarak bu bilgilerin doğru olup olmadığını sordu.
AMAÇ PSİKOLOJİYİ BOZMAK
Antalya Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu, ses kaydının ortalığı karıştırmak amacıyla yapıldığını söyledi. Bu ses kaydını yayınlayanların insanların psikolojisini bozma niyeti taşıdığını dile getiren Vali Yardımcısı Kurdoğlu, "Dün geceden beri bu ses kaydını insanlara göndermeye başlamışlar. Emniyet yetkililerimiz ses kaydının kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız ses kaydına itibar etmesinler" dedi.

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