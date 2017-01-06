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Antalya'da Whatsapp ses kaydı huzursuzluğu (2)

WHATSAPP YOLUYLA PANİK YARATAN KADIN GÖZALTINDA Whatsapp üzerinde yayınladığı ses kaydıyla iki büyük alışveriş merkezinin otoparklarında bomba yüklü iki araç ile Antalya Havalimanı'nda canlı bomba yakalandığını iddia eden kadının...

Antalya'da Whatsapp ses kaydı huzursuzluğu (2)

WHATSAPP YOLUYLA PANİK YARATAN KADIN GÖZALTINDA
Whatsapp üzerinde yayınladığı ses kaydıyla iki büyük alışveriş merkezinin otoparklarında bomba yüklü iki araç ile Antalya Havalimanı'nda canlı bomba yakalandığını iddia eden kadının gözaltına alındığı belirtildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden kirli bir kampanya yürütüldüğünü kaydetti. Halkta infial yaratılmaya çalışıldığını belirten Vali Karaloğlu, “Şehrimizde hakim olan huzur ortamı baltalanmaya çalışılmaktadır. Halkımız bu tür asılsız propagandalara kesinlikle itibar etmemelidir. Herkes bilsin ki, güvenlik güçlerimizin 7 gün 24 saat teyakkuz halinde ve görevi başında olduğu şehrimizde her daim huzur hakimdir. Bu huzur ortamını bozmaya yönelik asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında hukuki soruşturma yapılmaktadır. Bu paylaşımlarda bulunan bir kamu görevlisi açığa alınmıştır. Sosyal medyada ses kaydı dolaşan bayan A.Ö. gözaltına alınmış sorgusu devam etmektedir. Halkımızı huzursuz etmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

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