Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ANTALYA'da narkotim ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aralarında yabancı uyruklu S.G A.'nın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Konyaaltı ilçesinde yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip ardından uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 70 gram metamfetamin, 615 gram esrar maddesi, hassas terazi ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili B.A., D.K., D.G., S.B., V.Y. ve M.T. gözaltına alındı. Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu S.A.G. ile İ.G. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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