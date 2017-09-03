Antalya'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevkedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 81 ilde uygulanan 'Alan Denetim Projesi' kapsamında dün öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi'nde inşaatı devam eden 3 katlı bir binaya operasyon düzenlendi. Asayiş, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla yapılan operasyonda, bir kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan binanın bekçisi Z.D, kaçmaya çalıştı. Binanın girişinde polis tarafından yakalanan Z.D.'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 3 bin TL, kaldığı çardaktaki minderin içinde de satışa hazır ikişer paket eroin, kokain ve bir paket esrar ele geçirildi.

Ekipler, seyir halinde iken durdurdukları bir otomobilde ise hassas terazi bulundu. Sürücü M.S.'nin üst aramasında ise iç çamaşırına gizlenmiş 55 gram kokain, 12 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Z.D. ile M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.S, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bayram günü çekmeyin kardeşim" diyerek tepki gösterdi.

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