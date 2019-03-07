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Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 14 tutuklu

ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 14 tutuklu

ANTALYA, () - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1- 5 Mart günlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi, şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı, Yeşildere Mahallesi, Gebizli Mahallesi ve Doğuyaka Mahallesi'nde 9 operasyon yapıldı. Baskınlarda, 553,5 gram eroin maddesi, 82,325 gram esrar maddesi, 11 ecstasy hap, 650,4 gram skunk maddesi, 0,7 gram kokain maddesi, 261,9 gram metamfetamin maddesi, 3 hassas terazi, 1 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanırken, 5'i ise serbest bırakıldı. Operasyonda 39 kişi hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

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