Antalya'da turist çift kazada yaralandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille önce minibüse, ardından refüjdeki ağaca çarpan turist çift yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Serik- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Kimlikleri öğrenilemeyen turist çift kiraladıkları 35 GC 5219 plakalı otomobille Antalya yönüne giderken, aynı istikamette seyreden S.T.'nin kullandığı 07 GKE 08 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kontrolden çıkan karı- kocanın bulunduğu otomobil refüje çıkıp, ağaca çarparak durdu.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan turist çift ilçedeki özel bir hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Polis, çiftin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.
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