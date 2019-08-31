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Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı (1)
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Akseki-İbradı karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tur otobüsü, şarampole...
GÜVENLİK 30.08.2019, 22:59
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Akseki-İbradı karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tur otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Akseki-İbradı karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tur otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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