Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bugün sabah saatlerinde Ahmet Aliağa Bulvarı'nda giden 23 yaşındaki Abdullah Kulpar yönetimindeki 07 K 0212 plakalı otomobil, 58 yaşındaki Celal Köse yönetimindeki 07 ST 612 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken sürücü Celal Köse ile arkasında oturan eşi 51 yaşındaki Peri Köse yola savruldu. Kazada, kask takmadıkları belirlenen Köse çiftinin yanı sıra otomobil sürücüsü Kulpar ile araçtaki 29 yaşındaki Ali Kocabaşoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Durumu ağır olan Celal Köse, Antalya'ya sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi.
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.