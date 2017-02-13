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Antalya'da terör operasyonu: 12 gözaltı

ANTALYA'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket...

Antalya'da terör operasyonu: 12 gözaltı
ANTALYA'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket eden ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan gruba yönelik teknik ve fiziki takip ardından, bu sabaha karşı kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüyle işbirliği halinde olan ve Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye getirilişinin 18'inci yıldönümü nedeniyle eylem yapacağı olasılığı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarından da terör örgütünün propagandasını yapan paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Sağlık kontrolü sonrasında parmak izi alınan şüpheliler, ifadelerine başvurulmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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