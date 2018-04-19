Antalya'da tanker ile öğrenci servisi çarpıştı: 23 yaralı (3) - Yeniden

Bülent TATOĞULLARI- Hasan UĞUR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, akaryakıt tankeri ile öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 21'i öğrenci, 23 kişi yaralandı. Gözaltına alınan tanker sürücüsü Özkan Kepez, direksiyon başında uyuması nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya- Isparta yolunun Karaöz mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Sürücülerinin kontrolünden çıkan tanker ve öğrenci servis minibüsü tarlaya savruldu.

21 ÖĞRENCİ YARALANDI

Minibüsün takla atarak, devrildiği kazada sürücü Şaban Doğan, öğrenci velisi Ramazan Duyan ile öğrenciler Abbas Eren Kök, Ceren Kök, Ahmet Kağan Keleş, Mustafa Noyan, Buse Rumeysa Kazık, Ali Rıza Aydoğmuş, Veli Çakır, Berat Kök, Resul Duyan, Ramazan Aydoğmuş, Devrim Uğurlu, İsa Doğan, Rumesya Doğan, Umut Duyan, İrem Karakış, Şule Karakaş, Tolgahan Topdemir, Berat Topdemir, Ali Topdemir, Hatice Kök ve Berksan Uğurlu yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sağlık görevlilerince Antalya'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Ramazan Duyan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Karaöz Mahalle Muhtarı Salih Özkan, "Öğrenciler, Karaöz Ortaokulu'nda eğitim görüyor. Servis, öğrencileri Aksu'ya bağlı Ortaköy ve kırsal mahallelerden alıp, okula götürüyordu" dedi.

TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Öte yandan jandarma ekipleri, çevredekilerin tepki gösterip, saldırıda bulunmaması için tanker sürücüsü Özkan Kepez'i bölgeden uzaklaştırdı. Gözaltına alınıp, karakola götürülen ve kazadan yara almadan kurtulan Kepez, ilk ifadesinde, "Direksiyon başında uyudum. Kaza da bundan dolayı meydana geldi" dedi.



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